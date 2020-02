Kuriose ''xHamster''-Aktion: Leute, die sich aufgrund des Coronavirus derzeit in einer Quarantäne-Zone befinden erhalten einen kostenlosen Premium-Zugang zur Porno-Seite.

Lombardei/Wuhan. Die Porno-Plattform "xHamster" verschenkt kostenlose Premium-Zugänge an sämtliche Menschen, die sich aufgrund des Coronavirus in Quarantäne befinden. Laut Berichten der "Milano Today" werden die sonst kostenpflichtigen Abonnements an sämtliche Leute in der Lombardei, Venetien und Wuhan verschenkt.

Derzeit stehen elf Gemeinden rund um die lombardische Stadt Codogno unter Quarantäne – Alleine hier sind rund 50.000 Einwohner von den Schutzmaßnahmen betroffen. Insgesamt wurden bisher 12 Todesfälle in Norditalien vermeldet.

Coronavirus-Präventivmaßnahmen im österreichischen Strafvollzug

Nach der Bestätigung erster Infektionen mit dem Coronavirus in Österreich sind im heimischen Strafvollzug Sicherheitsmaßnahmen in Kraft getreten, "um einer allfälligen Einschleppung von Infektionskrankheiten und deren Verbreitung vorzubeugen", wie Ressortmediensprecherin Christina Ratz am Mittwochnachmittag auf APA-Anfrage erklärte. Tischbesuche in Justizanstalten sind vorerst nicht mehr möglich.

Glasscheibenbesuche sind dagegen vorerst bis Ende März erlaubt. Gestrichen wurden Führungen durch die Justizanstalten und die Verpflegung externer Personen in den Kantinen der Gefängnisse. Die Generaldirektion für den Strafvollzug hat außerdem besondere Maßnahmen zur Desinfektion der Besucherbereiche in den Haftanstalten angeordnet.

Möglich ist, dass Häftlinge Freigänge und Haftunterbrechungen im Licht der jüngsten Entwicklungen nicht mehr gewährt bekommen. Dies wird "von Risikoabschätzungen im Einzelfall" abhängig gemacht, meinte Ratz. Die Maßnahmen der Generaldirektion sind mit dem ministeriumsübergreifenden Krisenstab zu Corona abgestimmt, an dem die Strafvollzugsverwaltung aktiv teilnimmt.