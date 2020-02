Weltgrößte Reisemesse findet nicht statt.

Berlin. Die internationale Tourismus-Messe ITB in Berlin wird wegen der Coronavirus-Folgen abgesagt. Das teilte die Messe Berlin am Freitagabend mit. Die weltgrößte Reisemesse sollte vom 4. bis 8. März in der deutschen Hauptstadt stattfinden.

In den Tagen und Wochen zuvor hatten sich immer mehr Aussteller abgemeldet, nicht nur aus China. Die Messeleitung hatte aber weiter an der ITB festgehalten. Die Messe war bereits ausgebucht.

