Erschütternd vulgäre Attacke gegen Greta Thunberg

Klima-Aktivistin Greta Thunberg polarisiert wohl wie keine andere. Die 17-Jährige wird von ihren Anhängern verehrt und von ihren Gegnern fast schon verteufelt. Nun kam es zu einer besonders tiefen Attacke gegen die junge Schwedin.

Online kursierte zuletzt ein Aufkleber, der Greta bei einem nicht einvernehmlichen Sexualakt zeigt. Der Sticker zeigt die schwarz-weiße Zeichnung eines nackten Frauenrückens und zwei Hände, die an den beiden geflochtenen Zöpfen der Frau ziehen - dem Markenzeichen der 17-jährigen Thunberg. Auf dem Rücken steht Greta, darunter der Name der Firma.

Die Klima-Aktivistin lässt sich von der Aktion jedenfalls nicht unterkriegen und kontert nun auf Twitter. „Sie werden immer verteufelter. Das zeigt, dass wir gewinnen.“

They are starting to get more and more desperate...

This shows that we’re winning. https://t.co/NLOZL331X9