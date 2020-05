Familie findet rund eine Million Dollar auf der Straße

Statt das Geld zu behalten, riefen sie die Polizei.

USA, Virginia. Emily und David Schantz entdeckten während einer Autofahrt in den USA zwei Taschen. Darin waren knapp 920.000 Euro in bar, wie die Nachrichtenagentur AP berichtet. Das Ehepaar machte am Samstag mit seinen Kindern einen Ausflug, als sie mit dem Kleinlaster etwas überfuhren, das wie Müllsack aussah. Sie hielten an und luden den Sack in ihr Auto ein. Dabei sahen sie eine weitere Tasche, die sich auch mitnahmen.

Zuhause angekommen staunte die Familie nicht schlecht, als sie anstatt Müll, rund eine Million Dollar darin fanden. "In den Taschen waren Plastiktüten, auf denen 'Cash vault' ('Geldtresor') stand", sagt Mutter Emily gegenüber "Mirror".

Emily und David übergaben das Geld der Polizei. Die Mutter sagte, dass es ihrer Meinung nach richtig war, das Geld abzugeben, "weil es nicht uns gehörte". Die Beamten glauben, dass die Taschen zu einem Post-Deinst gehöre, die auf dem Weg zu einer Bank gewesen sein könnte.

Ein paar Tage darauf erhielt die Familie Besuch vom Sheriff Scott Moser. Er bedankte sich bei ihnen für ihre Ehrlichkeit und hofft, dass die Familie eine Belohnung erhält, sobald das Geld an den rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben wird.

Als Richtwert für einen Finderlohn gilt zehn Prozent des Wertes. Im Fall der zwei Taschen wären es also 100.000 Dollar.