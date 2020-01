Flugzeug-Tragödie mit 176 Toten: Video zeigt Raketen-Einschlag

Washington/Teheran/Kiew. US-Regierungsvertreter sind sich sicher, dass eine Rakete der iranischen Luftabwehr zum Absturz einer ukrainischen Passagiermaschine mit 176 Toten am Mittwoch geführt hat. US-Offizielle sagten am Donnerstag, die Boeing 737-800 sei sehr wahrscheinlich versehentlich von der iranischen Luftwaffe aus Versehen abgeschossen worden. – oe24 brachte bereits am Mittwoch einen brisanten Bericht.

Ein Behördenvertreter wies darauf hin, dass US-Satelliten kurz vor dem Absturz den Abschuss zweier Raketen und danach Hinweise auf eine Explosion registriert hätten. Washington glaube, dass es sich um einen versehentlichen Abschuss gehandelt habe. Das Pentagon wollte sich nicht zu den Entwicklungen äußern.

Auch aus Sicherheitskreisen hieß es, die USA prüften die Möglichkeit, dass die Boeing 737 versehentlich abgeschossen wurde. US-Präsident Donald Trump sagte, jemand könnte einen Fehler gemacht haben. Er habe das Gefühl, dass etwas sehr Schreckliches passiert sei. Details nannte er nicht.

"New York Times"-Journalist Christiaan Triebert veröffentlichte ein Video auf Twitter, das den Einschlag einer Rakete am Nachthimmel von Teheran zeigen soll. Laut Berichten der "New York Times" wurde das Video auf seine Echtheit überprüft – Ort & Zeit sollen zum Signalverlust der Passagiermaschine passen.

"Dieses Video zeigt ein explodierendes Objekt in der Luft – Nahe der Koordinaten, an denen das Signal des Fluges PS752 verloren wurde. Das Flugzeug explodierte nicht gleich. Die Piloten dürften einen letzten Versuch unternommen haben zum ursprünglichen Flughafen zurückzukehren, die Maschine stürzte jedoch ab", erläutet Christiaan Triebert zum geposteten Video.

The video shows an object exploding in the air, near a location where #PS752 's stopped transmitting its signal. The plane didn't explode, managed to turn back towards the airport, but crashed quickly, the @nytimes has determined. https://t.co/HxpaGV7urF pic.twitter.com/7v5S53NkDz

Die Ukraine schloss einen Raketenangriff oder einen Terroranschlag als Ursache nicht aus.

Auf Twitter wurden schließlich Fotos veröffentlicht, die Raketen-Teile nahe der Absturzstelle zeigen sollen:

Second image (right) of Tor anti-aircraft missile debris, supposedly from near the #PS752 crash site. Still unverified, and still going to be very hard to geolocate it based on what's visible in the image. h/t @Liberalist_30 pic.twitter.com/TQNRp6hopj