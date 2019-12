Gruselig: Hacker spricht mit Mädchen (8)

Hacker spricht durch Kamera: 'Willst du nicht mit deinem besten Freund spielen?'

Vor allem in den USA werden Überwachungskameras in Kinderzimmer immer beliebter. Mittels Smartphone-Gadget können besorgte Eltern jederzeit einen Blick auf ihre Kleinen werfen. Dieser Fall aus dem Bundesstaat Tennessee dürfte die Begeisterung darüber aber wohl schmählern.

"Ich bin dein bester Freund"

Ashley LeMay aus der Stadt Memphis wollte ihre beiden Mädchen per App im Blick haben, wenn sie nachts als Krankenschwester arbeiten muss. Das System ist dabei aber anfällig, ein Hacker drang so in das Kinderzimmer ein. Mit ruhiger Stimme sagte er etwa: „Ich bin der Weihnachtsmann, ich bin dein bester Freund. Willst du nicht mit deinem besten Freund spielen?“

Ein Mega-Schock für die erst 8 Jahre alte Alyssa. Gegenüber dem US-Sender „WMC5“ erzählte das Mädchen: „Zuerst dachte ich, meine Schwester hört nur laute Musik. Es war aber niemand im Raum, also fragte ich, wer da ist. Dann begann der Mann plötzlich an zu reden.“

Mama Ashley war völlig geschockt: „Ich fiel aus allen Wolken. Ich weiß nicht, was die Hacker alles gesehen haben. Sie hätten die Mädchen beim Schlafen oder Umziehen zusehen können.“ Die Familie gab die Kamera jedenfalls sofort wieder zurück.