Ist diese Fledermaus so groß wie ein Mensch?

Dieses Foto verbreitete sich im Netz wie ein Lauffeuer: eine riesige Fledermaus, die eine "menschenähnliche" Größe aufweisen soll, wurde in den Philippinen abgelichtet.

Philippinen. Dieses Foto wurde zum Netz-Hit: eine riesige Fledermaus hängt von einem Dach eines Hauses in den Philippinen. Bei dem Tier soll es sich um einen Goldkronen-Flughund handeln - Eine in asiatischen Inselgruppen beheimatete Spezies, die es auf eine Flügelspannweite von bis zu 1,6 Metern bringt. Diese Art von Fledermaus ist jedoch völlig ungefährlich für den Menschen und ernährt sich hauptsächlich von Früchten.

© Screenshot (Twitter)

Besagtes Foto sorgte aufgrund der scheinbar riesigen Größe des Tieres für reichlich Wirbel im Netz - so wurde die Fledermaus gar als "so groß wie ein Mensch" propagiert. Auch wenn der Goldkronen-Flughund eine Flügelspannweite von bis zu 1,6 Metern erreicht, ist er keineswegs die Größe betreffend "Menschengroß". Twitter-User "AlexJoestar622" postete das Foto mit der Bildüberschrift "Erinnert ihr euch, als ich euch erzählt habe, dass es auf den Philippinen Fledermäuse gibt, die so groß wie Menschen sind?" auf seinem Account. Einigen Usern viel jedoch auf, dass bei der Perspektive des Fotos etwas getrickst wurde, weswegen die Fledermaus um einiges größer wirkt, als sie wirklich ist. Ein Twitter-Nutzer aus den Philippinen schrieb unter das Foto: "Hey ich bin von den Philippinen. Ich kann zwar bestätigen, dass diese Art Fledermaus riesige Flügelspannweiten aufweist, in die Höhe jedoch nicht viel größer als ein durchschnittlicher Hund ist."