Kanu-Unfall: Hat der Kennedy-Fluch wieder zugeschlagen?

Eine weitere Tragödie im Kennedy-Clan: Maeve Kennedy Townsend McKean (†40) und ihr Sohn Gideon (†8) sind bei einem Kanu-Unfall gestorben.

Maryland. Ersten Informationen zufolge sind Maeve Kennedy Townsend McKean (†40) und ihr Sohn Gideon (†8) bei einem Kanu-Unfall gestorben. Die Enkelin von Robert F. Kennedy und ihr Sohn gelten seit Donnerstag als vermisst.

© getty images

Maeve Kennedy (Mitte) und Sohn Gideon (2. v.r.) galten seit Donnerstag als vermisst

Laut Online-Berichten urlaubte die Familie Maeve Kennedys an einem Haus am Fluss in Annapolis (US-Bundesstaat Maryland). Als ein Ball in den Fluss fiel, sollen die Mutter und ihr Sohn mithilfe eines Kanus versucht haben, ihn wieder aus dem Wasser zu fischen – Die reißende Strömung verhinderte dies jedoch, sodass es beide nicht wieder zurück ans Ufer schafften. Gegenüber der "Washington Post" erzählte Maeves Ehemann: "Sie trieben immer weiter hinaus und haben die Kontrolle über das Kanu verloren." Laut Küstenwache sollen zum Zeitpunkt des Unglücks starke Winde mit Spitzen von bis zu 65 km/h geweht haben.

Nach einer 24-stündigen Suchaktion mittels Helikopter und Schiffen wurden Maeve Kennedy Townsend McKean und ihr Sohn Gideon als vermisst gemeldet. Laut Angaben der Exekutive wurde ein Kanu, das auf die Beschreibung des von der Kennedy-Enkelin benutzten passt, gefunden. Marylands Gouverneur bestätigte, dass die Suche nach den beiden Vermissten weiter andauern werde, die Chancen sie lebend zu finden jedoch schwindend gering wären.

Kennedy-Clan: Von Mord & Schicksalsschlägen

Die Kennedys gelten auch heute noch als eine der mächtigsten Familien der USA. In den letzten Jahrzehnten wurde der Clan jedoch von zahlreichen tragischen Schicksalen gebeutelt. Der wohl berühmteste Todesfall ist der des ehemaligen US-Präsidenten John F. Kennedy, der 1963 bei einer Wahlkampfveranstaltung in Dallas erschossen wurde. Die Umstände seines Todes konnten bis heute nicht restlos geklärt werden. Auch sein Bruder, Robert F. Kennedy, wurde 1968 ebenfalls während eines Wahlkampf-Auftrittes ermordet.

Roberts Sohn David A. Kennedy starb im Jahr 1984 an einer Drogen-Überdosis. 1997 starb ein weiterer Sohn von Robert, Michael LeMoyne Kennedy, bei einem Skiunfall. Zwei Jahre später verstarben John F. Kennedy Jr., seine Ehefrau Carolyn Bessette-Kennedy und deren Schwester Lauren Bessette bei einem Flugzeugabsturz.

Am 16. Mai 2012 begeht Mary Richardson Kennedy – Ex-Frau von Robert F. Kennedy Jr., und Mutter von vier seiner sechs Kinder – Suizid. Im Sommer letzten Jahres verstarb Saiorse Kennedy Hill, ebenfalls Enkelin von Robert F. Kennedy, an einer versehentlichen Überdosis.