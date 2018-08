Ein Bub hat in Berlin von einem unbekannten Mann eine Jutetasche mit zwei Schlangen in die Hand gedrückt bekommen. Der Mann rannte daraufhin am Montag in einem Einkaufszentrum im Stadtteil Lichterfelde weg, wie die Polizei mitteilte. "Er ruft noch etwas, das sich aus der Ferne anhört wie: 'Viel Spaß mit den Pythen (sic!).'"



Der Beutel mit den zwei Pythons landete schließlich auf einer Polizeiinspektion. Die Polizei übergab die hell- und dunkelbraun gefleckten Würgeschlangen, die jeweils unter einem Meter lang sind, einem Experten. Die Beamten twitterten auf Berlinerisch: "Allet Jute (Alles Gute, Anm.) ihr zwei."

^tsm pic.twitter.com/uKrKKS1R1R — Polizei Berlin (@polizeiberlin) August 27, 2018