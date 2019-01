Mann rettet sich mit Sprung aus Feuerhölle

Bei einem Brand im Nobel-Skiort Courchevel in den französischen Alpen sind am Sonntag zwei Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer sei gegen 4.30 Uhr in einem dreistöckigen Wohngebäude für Saisonarbeitskräfte ausgebrochen, teilte die Präfektur mit. Feuerwehrleute bargen demnach zwei Leichen aus dem ausgebrannten Gebäude. 14 weitere Menschen seien verletzt worden, vier davon schwer.

SAVOIE : Violent incendie ce matin dans la station de ski de #Courchevel. Au moins 2 morts et 22 blessés dont 4 graves (Le Dauphiné). pic.twitter.com/y3ajlMcG9h — Infos Françaises (@InfosFrancaises) 20. Januar 2019

In dem Gebäude waren rund 60 Menschen untergebracht, die in dem Wintersportort arbeiten, darunter auch Ausländer. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar. 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Nach etwa vier Stunden war das Feuer gelöscht.