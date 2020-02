Eine neue Flüchtlingswelle? AM Freitag sorgten Berichte für Aufsehen, dass die Türkei syrische Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa nicht mehr aufhalten wolle. Offiziell hieß es in einer Stellungnahme des Außenministeriumssprechers Hami Aksoy zwar: "In der Flüchtlings- und Migrationspolitik unseres Landes, das die meisten Flüchtlinge in der Welt aufgenommen hat, gibt es keine Änderung", dennoch zeichnen Bilder und Videos in den Sozialen Netzwerken ein anderes Bild.

Erste Videos, die im Netz kursieren, sollen Flüchtlinge an der Überschreitung der türkischen Grenze zeigen:

Der Grenzübergang Edirne liegt im Länderdreieck Türkei, Bulgarien und Griechenland.

Immer mehr Flüchtlinge versuchen nun von Istanbul aus mit Bussen nach Edirne zu gelangen.

#Flüchtlinge haben sich in Zeytinburnu, Istanbul versammelt. Sie haben sich Busse angemietet, mit denen sie Richtung Edirne, an die Grenze fahren werden. #Syrien #Türkei pic.twitter.com/uJzFHhOKpf

In Booten am Weg nach Griechenland



Nach Angaben aus Militärkreisen wurden in der Region Evros an der Grenze auf türkischer Seite rund 300 Menschen gesichtet. Diese Zahlen seien aber nicht ungewöhnlich, sagte ein Militärvertreter.

© APA/AFP/ARIS MESSINIS

Auch die türkische Nachrichtenagentur DHA berichtete am Freitag von rund 300 Menschen, die sich auf den Weg in Richtung eines Grenzübergangs in Edirne gemacht hätten. Andere kämen in der Provinz Canakkale nahe Ayvacik zusammen, um per Boot auf die griechische Insel Lesbos und damit in die EU zu gelangen.

© APA/AFP/ARIS MESSINIS

Her geçen saat artıyor... Avrupa sınırlarında göçmen hareketliliği



Geceden itibaren Yunan adalarına geçmek isteyen düzensiz göçmenler, sahil bölgelerine geldi https://t.co/s4S6N4hJWx pic.twitter.com/TXENqrNSqg — CNN TÜRK (@cnnturk) February 28, 2020

Migrationsdruck erhöht

Ministeriumssprecher Aksoy warnte aber, dass die Migrationsbewegungen in der Türkei Richtung Außengrenzen "im Falle einer Verschlechterung der Situation" stetig zunehmen könnten. Die Entwicklungen in der syrischen Stadt Idlib und die Massenvertreibungen dort hätten "den Migrationsdruck, der auf unserem Land lastet" noch erhöht. Dies hätten auch die Flüchtlinge und Migranten im Land verfolgt, so dass sie nun angefangen hätten, "sich in Richtung unserer westlichen Grenzen zu bewegen".



Nach einem Luftangriff auf türkische Truppen im Idlib mit mindestens 33 Toten waren in der Nacht vor allem über regierungsnahe Quellen entsprechende Gerüchte aufgetaucht. In vielen Provinzen machten sich daraufhin Medien zufolge Migranten in Richtung Küstenprovinzen oder EU-Grenzübergängen auf den Weg.

© APA/AFP/OZAN KOSE

Militärische Eskalation in Idlib

Der türkische Regierungsvertreter äußerte sich nur Stunden nach einer dramatischen militärischen Eskalation in der syrischen Provinz Idlib. Bei syrischen Luftangriffen auf Stellungen der türkischen Armee waren am späten Donnerstagabend 33 Soldaten getötet worden, 32 weitere wurden verletzt. Die türkischen Streitkräfte reagierten mit Vergeltungsangriffen.

Der Sprecher von Präsident Recep Tayyip Erdogans Partei AKP, Ömer Celik, sagte dem Sender CNN Türk am Freitag, bei einer Krisensitzung der Regierung sei festgehalten worden, dass die Türkei "dem Druck durch neu ankommende Flüchtlinge nicht standhalten" könne. "Es gibt nur eine Sache, die die Europäische Union tun kann, und das ist, der Türkei zu helfen", fügte er hinzu. Bereits Ende vergangenen Jahres hatte Erdogan mit der Öffnung der Grenzen gedroht.