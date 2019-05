Der Wirtschaftsexperte und Politik-Neuling Gitanas Nauseda hat die Präsidentschaftswahl in Litauen gewonnen. Seine Rivalin, Ex-Finanzministerin Ingrida Simonyte, räumte am Sonntag ihre Niederlage in der Stichwahl ein. Der unabhängige und als moderat geltende Mitte-Rechts-Kandidat Nauseda war als Favorit in das Rennen gegangen.