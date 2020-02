Robbie Williams in der Rolle des 'liebevollen Papas'

In einem neuen Video zeigt sich der Sänger Robbie Williams von seiner "süßesten" Seite.

Der 46-jährige britische Sänger Robbie Williams und seine 40-jährige Frau Ayda bekamen letzte Woche ihr viertes Kind. Ayda teilte damals mit, dass eine Leihmutter den Buben zur Welt gebracht hatte, sie aber die biologischen Eltern seien. "Wir sind so dankbar, unseren gesunden Sohn sicher in unseren Armen zu halten."

© Robbie Williams/Instagram

Robbie von seiner "süßesten Seite"

Nun teilte die glückliche Mutter ein neues Video: Es zeigt Robbie Williams mit seinen neugeborenen Sohn Beau Benedict Enthoven in den Armen. Robbie hält das Kind sehr behutsam, wiegt es hin und her und sieht den Buben so an, wie nur Eltern ihre Kinder ansehen können. Ein Blick, ein Gefühl wie kein zweiter, unbeschreiblich und einfach nur göttlich und süß. Dann sieht er zur Kamera und zwinkert uns, die Fans an. Robbie Williams von seiner besten, von seiner "süßesten Seite."

Die Fans lieben das Video

Aydas Instagram-Follower kommentierten den kurzen Clip sehr schnell. Ein Fan schrieb: "Oh, so schön, wünsche dir alles Gute. Er ist so ein großartiger Vater, während ein zweiter schwärmte:" Herzlichen Glückwunsch" und ein dritter teilte nur " Schön ".

Robbie und Aydas Neuankömmling kommt 17 Monate, nachdem das Paar bekannt gegeben hatte, dass sie ihr drittes Kind Colette Josephine Williams - oder Coco - auch durch eine Leihmutter willkommen geheißen hatten.



Das Ehepaar, das 2010 heiratete, waren bereits Eltern der siebenjährigen Tochter Theodora Rose Williams und des fünfjährigen Sohnes Charlton Valentine Williams und hatten zuvor offen über ihre Bemühungen ein drittes Kind zu bekommen, kommuniziert.