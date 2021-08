Weiter rund 25 Österreicher in Afghanistan

Österreich bemüht sich, Ausreise auf europäischen Evakuierungsflügen zu organisieren

Noch rund 25 Österreicher befinden sich weiterhin in Afghanistan und wollen das Land nach der Machtübernahme der radikal-islamischen Taliban verlassen. Seit Montag hätten sich weitere österreichische Staatsbürger beim Außenministerium und der für Afghanistan zuständigen österreichischen Botschaft in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad gemeldet, teilte das Außenministerium am Dienstag auf APA-Anfrage mit. Am Vortag war von rund 15 Österreichern die Rede.

Das Außenministerium stehe mit den Betroffenen in Kontakt und mit den Krisenstäben von europäischen und internationalen Partnerstaaten, um die Österreicher auf Evakuierungsflügen anderer europäischer Länder unterzubringen, so eine Sprecherin. Diplomatisches Personal hatte Österreich keines im Land, Afghanistan wird von Islamabad aus betreut.