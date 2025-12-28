Ekel-Einkaufsliste: Das bestellte Jeffrey Epstein bei Amazon

Dank der neuen Epstein-Akten kommen weitere Details über den US-Finanzier ans Licht. Unter anderem beinhalten diese seine Einkaufsliste bei Amazon.

Im Fall rund um den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein kommen immer neue Details ans Licht. Der US-Finanzier soll Minderjährige missbraucht und sie an andere Männer vermittelt haben.

Nun hat die "New York Post" berichtet, dass in den neuen Akten 1006 Quittungen für Bestellungen bei Amazon enthalten sind. Die Rechnungen sollen aus dem Zeitraum 2014 bis 2019 stammen.

Ein Auszug aus der Einkaufsliste:

Einen Smoking für 129 US-Dollar sowie ein Hemd mit französischen Manschetten und eine Fliege

Unmenge an Süßigkeiten

neun Ferngläser

ein schwarz-weiß-gestreiftes Gefängniskostüm

ein FBI-Beamten-Kostüm

ein Atemgerät fürs Schlafen

vier Schuluniformen für Mädchen

Massagegerät für die Prostata

Pillen, welche angeblich die Vagina verengen sollen

Mittel zur erhöhten Lust auf Sex

Babykleidung

Spielzeug für Kleinkinder wie etwa Bauklötze und Rasseln

"Typisches Muster von Raubtieren"

Die Psychologin Desiree Nazarian erklärt gegenüber der "New York Post", dass Epsteins Einkaufsverhalten ein "typisches Muster von Raubtieren" sei. Er würde nach Dominanz streben und anderen schaden. Nazarian: "Alles auf dieser Liste ist typisch für das Profil von Sexualstraftätern. Es ist geprägt von Zwang, Anspruchsdenken, Dominanz und der Kontrolle über die Darstellung der Ereignisse."

Epstein habe auch dutzende Bücher bestellt. Dabei interessierte er sich für Psychologie, Naturwissenschaften, Geschichte und sich selbst. Er bestellte fünf Mal das Buch "Filthy Rich: The Jeffrey Epstein Story." Ebenfalls kaufte Epstein sechs Bücher über den US-Präsidenten Donald Trump (79) und vier von Vladimir Nabokov (†78). Eines dieser Bücher war der Roman "Lolita". Darin missbraucht ein Mann seine Stieftochter.