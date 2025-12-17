Laut Bauernregel: "Ist Sankt Lazar nackt und bar, ..."

Der 17. Dezember steht im Zeichen des Sankt-Lazar-Tags. Eine alte Bauernregel verbindet das Wetter an diesem Tag mit der Aussicht auf das kommende Jahr 2026.

Am heutigen 17. Dezember gilt die überlieferte Bauernregel: „Ist Sankt Lazar nackt und bar, gibt’s ein schönes neues Jahr.“ Gemeint ist damit ein Tag ohne Schnee, Frost oder strengen Wintereinbruch. Zeigt sich der Tag mild und schneearm, soll laut Volksweisheit ein angenehmes neues Jahr bevorstehen.

Bedeutung von Sankt Lazar

„Nackt und bar“ beschreibt in diesem Zusammenhang ein winterlich unauffälliges Wetter. Bleiben Schnee und Kälte aus, wird dies traditionell als positives Zeichen für das folgende Jahr gedeutet. Die Regel bezieht sich ausschließlich auf die Wetterverhältnisse am 17. Dezember.

Mildes Wetter in Wien

Für Wien bleibt es am 17. Dezember laut Prognose mild und weitgehend schneefrei. Die Meteorologen rechnen mit Tageshöchstwerten um 5 Grad, dazu mit Nebel, Wolken und kurzen sonnigen Auflockerungen. Schneefall ist kaum zu erwarten.

Dezember meist mild geprägt

Auch der weitere Dezember in Wien dürfte häufig mild verlaufen. Die Temperaturen liegen meist zwischen 3 und 5 Grad, zwischendurch fällt Regen, Schnee tritt nur vereinzelt auf. Insgesamt zeigt sich die Sonne in diesem Monat nur selten.

Zwischen Hoffnung und Skepsis

Ob der heutige Lazarus-Tag tatsächlich ein „schönes neues Jahr“ ankündigt, bleibt offen. Meteorologen weisen darauf hin, dass Bauernregeln wissenschaftlich nicht belegbar sind und das Wetter eines ganzen Jahres von vielen Faktoren abhängt. Dennoch sorgt der milde Sankt-Lazar-Tag bei vielen Menschen für Hoffnung auf ein angenehmes Jahr 2026.