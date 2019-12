Eine Gruppe von mindestens vier Security-Leuten prügelt wie besessen auf einen jungen wehrlosen Burschen ein.

London. Vom Londoner Christkindlmarkt im Hyde Park erreichen uns schockierende Bilder. Eine Gruppe von mindestens vier Security-Leuten prügelt wie besessen auf einen jungen wehrlosen Burschen ein.

Verstörendes Filmmaterial

Das schockierende Filmmaterial wurde einen Tag nach der Prügelorgie in den sozialen Netzwerken geteilt. Ein Sprecher des Christkindlmarkts bestätigte die Ereignisse und sagte gegenüber "The Sun Online", dass die Sicherheitskräfte unangemessen gehandelt hätten. Die Polizei erklärte gestern, dass drei Personen wegen Ordnungswidrigkeiten festgenommen wurden. Es ist jedoch nicht klar, ob sie in diesen Kampf verwickelt waren.



Das Video zeigt einen Mann in einer weißen Jacke, der von einer Ordnungskraft zu Boden gedrückt wird. Zwei andere Männer in gelber Jacke und orangefarbener Weste treten den Mann auf den Kopf, als er auf dem Boden liegt. Danach prügeln sie weiter auf den Wehrlosen ein.

Augenzeuge ist entsetzt

Keith Loscher, ein Augenzeuge der schrecklichen Szenen, twitterte: "Was für Tiere! Vier erwachsene Männer gegen diesen Jungen. Es ist okay, dass sie ihn zurückhalten, aber ihn treten und auf den am Boden Liegenden einzuschlagen, ist schrecklich."