So sieht das „Napalm-Mädchen“ heute aus

Das Foto der neunjährigen Vietnamesin Kim Phuc, die splitternackt vor Napalm flieht, wurde 1972 Symbol für den Vietnam-Krieg. "Ich glaube, dass diese Fotos einen enormen Beitrag dazu leisteten, den Krieg in Vietnam zu beenden", hatte der vietnamesische Staatspräsident Truong Tan Sang vor einigen Jahren gesagt. Aber was wurde eigentlich aus dem kleinen Mädchen?

Flucht nach Kanada

Phan Thị Kim Phúc ist inzwischen 55 Jahre alt. Die Vietnamesin überlebte den Napalm-Anschlag schwer verletzt und musste zwei Jahre lang im Krankenhaus verbringen. Erst 1982 konnte sie nach einer OP in Ludwigshafen wieder vollständig gehen und in Folge auf Kuba Medizin studieren. Dort lernte sie ihren Ehemann Bùi Huy Toàn kennen. Einen Tankstopp auf der Rückreise von ihrer Hochzeitsreise nach Moskau nutzten die beiden, um in Kanada um Asyl anzusuchen. Dieses wurde ihnen auch gewährt. Kim Phuc lebt seither in Toronto.

© Getty

Laserbehandlung

2015 begann die Vietnamesin in Miami eine aufwendige Behandlung für Brandverletzte. Die Hautärztin Jill Waibel hatte ihr eine kostenlose Laserbehandlung angeboten, um so die starken Schmerzen durch die Spannungen der vernarbten Haut zu lindern.