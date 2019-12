Trump rechnet nicht mit "Einmischung" Kims in US-Wahl

US-Präsident reagiert auf Aussage von nordkoreanischem UNO-Botschafter, wonach Verzicht seines Landes auf Atomwaffen vom Tisch sei.

Washington. Donald Trump rechnet nicht mit einer "Einmischung" des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un in die US-Präsidentenwahl. "Er weiß, dass ich vor einer Wahl stehe. Ich glaube nicht, dass er sich da einmischen will, aber wir werden sehen", sagte Trump am Samstagnachmittag (Ortszeit). Zuvor hatte die nordkoreanische UNO-Vertretung eine Denuklearisierung des Landes ausgeschlossen.

Der Verzicht Nordkoreas auf Atomwaffen ist Dreh- und Angelpunkt der im Vorjahr von Trump gegen Widerstände im eigenen Beraterteam begonnenen Verhandlungen mit Kim. Zwei Gipfeltreffen und eine weitere kurze Begegnung, bei der Trump als erster US-Präsident überhaupt nordkoreanisches Staatsgebiet betrat, brachten keine greifbaren Ergebnisse. Der US-Präsident hofft, Nordkorea mit einer Aufhebung von Sanktionen und Wirtschaftshilfe zum Verzicht auf Atomwaffen bewegen zu können.

"Ich wäre überrascht, wenn sich Nordkorea feindlich verhalten sollte", sagte Trump. Die Beziehung zu Kim sei "sehr gut", aber es gebe "fraglos auch eine gewisse Feindseligkeit", fügte der US-Präsident hinzu.