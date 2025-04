Abnehm-Wunder: Neue Pille könnte Fettweg-Spritze ersetzen

Eine neue, täglich einzunehmende Pille könnte Fettweg-Spritzen wie Ozempic ersetzen. Ersten Studiendaten nach verlieren Patienten in wenigen Monaten weit über fünf Kilo.

In Großbritannien sorgt derzeit ein neues Medikament für Schlagzeilen: die Abnehm-Pille. Sie gilt als die große Hoffnung im Kampf gegen Übergewicht. Die täglich einzunehmende Tablette mit dem sperrigen Namen "Orforglipron" könnte schon ab 2026 in den britischen Apotheken erhältlich sein - wenn sie die behördliche Zulassung erhält.

Wie Daily Mail berichtet, erzielten in einer 40-wöchigen Studie mit 559 Teilnehmern diejenigen, die die höchste Dosis einnahmen, einen durchschnittlichen Gewichtsverlust von 7,2 kg, was in etwa 7,9 Prozent ihres Körpergewichts entspricht. Besonders beeindruckend: 65 Prozent der Teilnehmer konnten ihren Blutzucker auf ein Niveau senken, das unter dem für Typ-2-Diabetes festgelegten Schwellenwert liegt.

So funktioniert die Wunderpille

Orforglipron funktioniert ähnlich wie die beliebten Injektionspräparate Ozempic und Wegovy, indem es die GLP-1-Rezeptoren im Körper aktiviert, die den Appetit unterdrücken und das Sättigungsgefühl deutlich verlängern. Die Pille hat den Vorteil, dass sie einmal täglich eingenommen werden kann, ohne speziell Lagerung gelagert werden zu müssen.

Obwohl die Pille "gut" funktionieren soll, berichteten etwa 25 Prozent der Studien-Teilnehmer von Durchfall und 16 Prozent von Übelkeit. Dennoch gilt Orforglipron als vielversprechende Option für Menschen, die mit Übergewicht oder Typ-2-Diabetes zu kämpfen haben. Hersteller Lilly plant jedenfalls, die Pille im kommenden Jahr für den UK NHS zur Zulassung zu beantragen.