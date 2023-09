Achterbahn-Unfall beim Münchner Oktoberfest

Zwei Wagen krachten ineinander ++ Mehrere Verletzte

Großer Schock bereits am ersten Tag des Münchner Oktoberfests. Am Samstagabend krachten um etwa 22.30 Uhr in der Achterbahn „Höllenblitz“ zwei Wagen zusammen. Laut Polizei wurden dabei acht Menschen leicht verletzt und kamen in die Sanitätsstation des Oktoberfestes.

Der „Höllenblitz“ ist die größte transportable Indoor-Achterbahn der Welt. Die Schienenbahn ist 860 Meter lang, 18 Meter hoch und erreicht eine Geschwindigkeit von 79 km/h.

Technische Probleme

Wie die BILD berichtet, kam es am Samstag bei gleich drei Fahrgeschäften zu technischen Problemen. So standen am ersten Tag des Oktoberfestes Rotor, Fahrt zur Hölle und der Olympia Looping still.

Das Münchner Oktoberfest wurde am Samstag um Punkt 12 Uhr von Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) eröffnet. An die sechs Millionen Besucher werden bis zum 3. Oktober erwartet.