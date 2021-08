Afghanistan-Experte: »USA haben das eingefädelt

ÖSTERREICH sprach mit Professor Rasuly über die Hintergründe der Übernahme.

Die Machtergreifung durch die Taliban ist nicht einer Kampfkunst oder einer militärischen Überlegenheit geschuldet, vielmehr haben Deals im Hintergrund dazu geführt, dass die Taliban nahezu ungestört vordringen konnten. Dr. Rasuly erklärt: „Die Amerikaner wollten aus dem Schlamassel (Syrien, Irak usw.) rauskommen und in Afghanistan mit einem Erfolg aus dem Krieg aussteigen. Sie haben erkannt, dass es ohne Taliban keinen Frieden geben kann. Und ohne das Einfädeln einer gewaltlosen Machtübernahme hätten sie nur Chaos hinterlassen, was ihrem Image im Nahen Osten noch mehr geschadet hätte. Ohne die Teilnahme der USA an den Friedensgesprächen in Doha und die noch ver­bleibenden Soldaten und Diplomaten in Kabul wäre es in Afghanistan wieder zum Bürgerkrieg gekommen.“