Aggro-Affen terrorisieren eine ganze Stadt in Japan

Spezialisierte Jäger hätten den rund einen halben Meter große Japanmakaken auf einem Schulgelände der Stadt Yamaguchi betäubt und gefangen genommen, sagte ein Vertreter des dortigen Agraramts am Mittwoch. Nachdem sich bestätigt habe, dass er hinter mindestens einem Angriff steckte, sei er eingeschläfert worden.

Macaque attacks in Yamaguchi on the news this morning pic.twitter.com/NxXgcfNyPW