Air-India-Maschine mit mehr als 240 Menschen an Bord abgestürzt

Die Maschine befand sich auf dem Weg nach Birmingham.

Ein Flugzeug von Air India ist am Donnerstag beim Start am Flughafen der westindischen Stadt Ahmedabad abgestürzt. Fernsehbilder zeigten brennende Trümmerteile und dichten schwarzen Rauch, der in der Nähe des Flughafens in den Himmel stieg. Medienberichten zufolge sollen mehr als 240 Menschen an Bord der Maschine gewesen sein. Das Flugzeug sollte nach Birmingham fliegen, wie ein Insider der Nachrichtenagentur Reuters mitteilte.

Im Fernsehen war zu sehen, wie Menschen auf Tragen gelegt und mit Krankenwagen abtransportiert wurden. Ob es Todesopfer gab, war zunächst unklar.

Weitere Infos folgen