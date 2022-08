Kurz nach dem Start hörten die Passagiere plötzlich einen lauten Knall.

Auf dem Flug der Fluggesellschaft VivaAeroBus von Guadalajara nach Los Angeles spielten sich am Dienstag dramatische Szenen ab. An Bord des Airbus A320-200 brach zehn Minuten nach dem Start in der mexikanischen Stadt ein Feuer aus - das rechte Triebwerk ging mit einem lauten Knall in Flammen auf.

Die Piloten reagierten umgehend und stoppten sofort den Steigflug und schalteten das Triebwerk aus. Dem Kapitän gelang es, nach Guadalajara umzukehren und das Flugzeug nach 40 Minuten sicher zu landen. Bei dem Zwischenfall gab es keine Verletzten.

Warum das Triebwerk explodierte, ist bisher nicht bekannt. Die Airline betonte in einer Aussendung, dass die Piloten zu jeder Zeit volle Kontrolle über das Flugzeug hatten. Der betroffene Airbus ist seit 7 Jahren in Besitz der mexikanischen Billigfluglinie.