Al-Kaida-Chef wohnte im Haus des Innenministeriums

Nach Tötung von Al-Kaida-Chef: USA warnen ihre Bürger vor Vergeltungs-Angriffen.

Monatelang war die Aktion penibel geplant worden -am Wochenende schlug der US-Auslandsgeheimdienst CIA zu und tötete Al-Kaida-Boss Aiman al-Sawahiri. Der 71-Jährige war an den Anschlägen von 9/11 beteiligt, von da an war er auf der US-Watchlist. Al-Sawahiri soll sich mit der Familie in Kabul in einem haus des Innenministeriums versteckt haben. ein Beleg dafür, dass die Taliban die Terrormiliz Al-Kaida dulden, mit ihr zusammenarbeiten.

Die USA warnen ihre Bürger und ersuchen um erhöhte Wachsamkeit beim Reisen, Vergeltung der Terror-Miliz wird erwartet.

Wer neuer Chef der Al-Kaida wird, ist noch offen. Der 60-jährige Saif al-Adel steht hoch im Kurs -er sitzt allerdings im Iran fest.