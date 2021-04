Am helllichten Tag: Paar hat Sex vor Schule

Ein dreisten Pärchen treibt es auf einer Parkbank direkt vor einer Schule.

Große Aufregung auf der Kanaren-Insel Teneriffa. In Insel-Hauptstadt Santa Cruz für ein Paar dabei erwischt, wie es in aller Öffentlichkeit Sex auf einer Bank hat. Besonders brisant: Das Pärchen trieb es am helllichten direkt vor einer Schule.

"In flagranti" erwischt

Twitter-Videos zeigen das Paar zunächst beim Jonglieren auf der Straße. Währen der Mann zu diesem Zeitpunkt zumindest noch eine kurze Hose trägt, ist die Frau bereits nackt. Kurze Zeit später gehen die beiden dann voll zur Sache und haben Sex auf einer Bank.

Entsetzte Anrainer alarmierten umgehend die Polizei, die wenig später eintraf. Wie die „Sun“ berichtet, erwischten die Beamten das Paar „in flagranti“. Unklar ist, welche Strafe den beiden blüht – die Videos gehen jedenfalls bereits im Netz viral.