Amal Clooney arbeitete an Haftbefehl-Antrag gegen Netanjahu mit

Die britisch-libanesische Völkerrechtlerin und Frau von George Cloony wurde vom internationalen Strafgerichtshof als Expertin in das Bemühen einen Haftbefehl gegen Netanjahu zu erlassen, involviert.

Die libanesisch-britische Völkerrechtlerin Amal Clooney veröffentlichte am Sonntagabend auf ihrer "Clooney Foundation for Justice"-Seite die Begründung des "internationalen Expertengremiums" für das Ansuchen von Haftbefehlen gegen die Schlächter der Hamas und Israels Premier Netanjahu.

Zuerst Kritik an Amal Clooney in arabischer Welt, jetzt "Heldinnen-Status"

Die Völkerrechtlerin, die durch ihre Ehe mit dem US-Schauspieler George Clooney internationale Berühmtheit erlangte, unterstützte dabei ICC-Staatsanwalt Karim Khan dabei einen Haftbefehl beantragen zu können. In arabischen und woken Kreisen wurde Amal Clooney zuletzt kritisiert, weil sie über den Krieg in Gaza öffentlich geschwiegen hat. Das hat sich nun geändert.

Clonney: "Hamas beging sexuelle Gewalt und Kriegsverbrechen"

Amal Clooney begründet ihr Vorgehen, dass die "Hamas Führer" Yahya Sinwar, Mohammed Deif und Ismail Haniyeh begründete Verdachtslagen geliefert haben, dass sie Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit - inklusive Geiselnahmen, Mord und sexuelle Gewalt - begangen hätten. Dafür gibt es bekanntlich genügend Video-Beweise und Fakten.

Clooneys Vorwurf an Netanjahu: "Aushungern als Kriegsmethode"

In ihrer Begründung ebenso Haftbefehle gegen Israels Premier Netanjahu und Verteidigungsminister Yoav Gallant zu fordern, begründen die Experten Clooney und Co dies mit dem Vorwurf, dass diese "Aushungern als Methode der Kriegsführung" einsetzen würden. Allerdings werden täglich Tonnen an Lebensmitteln in den Gazastreifen geliefert. Derzeit liefern auch die USA via Meerzugang Essen an die Zivilbevölkerung. Laut ZDF-Reportage würden die Gaza-Bewohner aber "kein Dosenessen oder Hilfe der USA wollen".