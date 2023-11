Amok-Alarm am Hamburger Flughafen

Der Flugverkehr wurde sofort komplett eingestellt und die Zugänge zu den Terminals gesperrt.

Hamburg. Am Samstag um etwa 20.12 Uhr wurde ein Bewaffneter am "Hamburg Airport Helmut Schmidt" gesehen. Der unbekannte Mann wurde in einem Fahrzeug vor dem Terminal 1 gesichtet. Wie "Bild" berichtet, habe er mit dem Wagen eine Sicherheitsschranke durchbrochen und auf das Vorfeld gerast. Es gab einen Großalarm für Landes- und Bundespolizei.

Der Mann soll dem Bericht zufolge zwei Kinder in seinem Wagen gefangen halten. Seine Ehefrau hatte die Polizei alarmiert und warnte die Beamten per Notruf, dass ihr Mann mit den Kindern zum Flughafen rasen würde. Sicherheitskräfte bemerkten den Bewaffneten am Airport.

Im Flughafenbereich soll der Bewaffnete mehrere Feuer gelegt haben. Außerdem habe er mehrmals aus seinem Fahrzeug geschossen und sich mit den Kindern im Audi verschanzt, berichtet "Bild".

Der Flugverkehr wurde sofort komplett eingestellt und die Zugänge zu den Terminals gesperrt. Die Lage sei nach wie vor unübersichtlich. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort.