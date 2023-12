Amoklauf: Polizei zeigt Bodycam-Video vom Einsatz

Aufnahmen zeigen, wie Polizei in Prag die Uni gestürmt hat um Amokläufer zu stoppen.

Die Polizei hat Bodycam-Aufnahmen von Beamten veröffentlicht, die während des Amoklaufs in Prag, bei dem 14 Menschen getötet wurden, ein Universitätsgebäude stürmten.

Studenten flüchten in Panik

Der Killer, David K. (24), selbst Student, startete das Blutbad am Philosophie-Institut. Das Filmmaterial zeigt, wie bewaffnete Beamte ein Gebäude an der Karls-Universität in Prag betreten und Studenten in Panik flüchten. Fast viereinhalb Minuten Lang dauert das Video.

Video zum Thema: Polizei zeigt Video von Einsatz gegen Amokläufer

„Als sich die Polizei seinem Standort näherte, tötete sich selbst“, sagte Polizeidirektor Petr Matejcek. Bei der Durchsuchung des Gebäudes fanden Beamte seine Leiche.

Beim Todesschützen soll es sich um den Studenten David K. handeln © X/peterinprg

"Unglaubliche Mengen" von Munition

Am Tatort wurde laut dem Polizeidirektor, „ein Haufen Munition“ in „unglaublichen Mengen“ gefunden. Ohne der schnellen Reaktion der Polizei wäre es noch schlimmer ausgefallen sagte Matejcek.

Die Beamten sagten, sie hätten den Tatort innerhalb von vier Minuten erreicht.

Video zum Thema: Polizei zeigt Video von Einsatz gegen Amokläufer

Als eines der Opfer nannte die Karlsuniversität Lenka Hlavkova, Direktorin des Institute für Musikwissenschaften.

Nach Angaben der Behörden waren drei Ausländer – zwei aus Saudi-Arabien und einer aus den Niederlanden – unter den Verletzten. Unter den Getöteten seien keine Ausländer gewesen.