An diesem Küstenort herrscht Durchfall-Alarm

An diesem Küstenort in England herrscht jetzt flächendeckend Durchfall-Alarm. Hundert von Einwohner sind schon betroffen - doch was ist der Grund?

Keiner weiß so recht, was los ist im englischen Brixham. Eine mysteriöse Krankheitswelle hat den Ort überzogen. Durchfall, Bauchschmerzen, Übelkeit oder Erbrechen Viele der Einwohner leiden an den gleichen Symptomen: Durchfall, Bauchschmerzen, Übelkeit oder Erbrechen. Hinzukommt oft Fieber und kein Appetit.

Bis zu zwei Wochen klagen die Betroffenen über die Krankheitsmerkmale. Jetzt ermitteln die britischen Behörden und gehen der Sache auf den Grund. Parasit im Wasser Am Trinkwasser im Küstenort soll es nicht liegen. Das sagen zumindest die örtlichen Stellen. Schaut man genauer hin, verhält sich die Sache schon ein wenig anders.

Im Wasser befindet sich nämlich ein Parasit namens Kryptosporidium der über kontaminiertes Wasser auf den Menschen übergehen kann. Die ersten Fälle wurden schon bestätigt. Für die Bewohner ist s eine echte Plage. sie leiden unter dem Parasit.