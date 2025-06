An DIESEM Strand ist die Hai-Gefahr am größten

Hier kommt es zu den meisten Hai-Attacken.

Haiangriffe sind weltweit äußerst selten – und dennoch üben sie eine besondere Faszination und Furcht aus. Ein aktueller Blick auf die Daten des International Shark Attack File (ISAF) zeigt: Bestimmte Regionen stechen besonders hervor, allen voran die Küsten Floridas.

"Shark Bite Capital of the World"

Mit Abstand die meisten unprovozierten Haiangriffe ereignen sich in den USA – rund 60 % aller weltweiten Zwischenfälle wurden 2024 dort registriert. Allein Florida war für fast die Hälfte dieser Fälle verantwortlich: 14 von insgesamt 28 Angriffen in den USA fanden hier statt.

Besonders betroffen ist die Gegend rund um Volusia County, inklusive Daytona Beach und New Smyrna Beach. Der Strandabschnitt ist so bekannt für Hai-Zwischenfälle, dass er oft als „Hai-Biss-Hauptstadt der Welt“ bezeichnet wird. Auffällig: Die meisten Angriffe ereignen sich am frühen Nachmittag – vor allem im September.

© Getty

Weitere Hotspots

Auch andere Küstenregionen verzeichnen regelmäßig Haiangriffe:

Australien liegt auf Platz zwei: 2024 wurden hier neun unprovozierte Zwischenfälle gemeldet. Besonders betroffen sind New South Wales und Western Australia.

Hawaii verzeichnete vier Angriffe, meist durch Tigerhaie.

In Ländern wie Ägypten, Indien oder auf den Malediven kommt es ebenfalls vereinzelt zu Zwischenfällen.

Die Insel La Réunion im Indischen Ozean gilt als besonders gefährlich: Seit den 1980er Jahren gab es hier etwa 60 Angriffe, von denen rund die Hälfte tödlich endeten.

Warum ist Florida so anfällig?

Dass Florida besonders häufig betroffen ist, hat mehrere Gründe:

Die warmen, fischreichen Gewässer locken zahlreiche Haie an – darunter Arten wie Bullenhaie, Zitronenhaie und Schwarzspitzenhaie.

Florida ist ein Hotspot für Wassersport – besonders Surfer bewegen sich auf eine Weise, die von Haien leicht mit Beute verwechselt werden kann.

Oft handelt es sich bei den Angriffen um „Verwechslungen“, keine gezielten Attacken. Die meisten Bisse enden glimpflich und verlaufen nicht tödlich.

Experten versuchen aber gleichzeitig zu beruhigen: Hai-Attacken sind insgesamt sehr selten.