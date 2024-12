"André hatte keinem was getan": Mutter trauert um ihr Kind (9)

Nach der Todesfahrt von Taleb A. in einen Magdeburger Weihnachtsmarkt trauert eine Mutter auf Facebook um ihren Sohn André.

Fünf Tote und rund 200 Verletzte lautete die traurige Bilanz nach der schrecklichen Todesfahrt auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt. Besonders erdrückend: Unter den Todesopfern ist ein neunjähriges Kind. Die Mutter des kleinen Jungen setzte nun auf Facebook einen emotionalen Post ab.

„Lasst meinen kleinen Teddybär nochmal um die Welt fliegen.... André hatte keinem was getan.... er war doch erst 9 Jahre bei uns auf der Erde.... wieso du.... wieso nur. Ich verstehe es nicht..... nun bist du bei Oma und Opa im Himmel. Sie haben dich sehr vermisst.... so sehr wie wir dich nun hier vermissen. Du wirst immer in unseren Herzen weiterleben.... das verspreche ich dir", schreibt sie auf der Social-Media-Plattform.

Unter ihrem Post finden sich zahlreiche Kommentare, die mittrauern und ihr Trost spenden. Auch eine örtliche Feuerwehr setzte via Facebook einen Trauer-Post ab. "Unter den Opfern in Magdeburg war auch ein Kind. Ein Kind einer Kinderfeuerwehr des Landkreises Wolfenbüttel", heißt es dort.