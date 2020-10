Anruf verschlafen: Nobelpreisträger von Nachbarn aus Bett geklingelt

Diese einmalige Situation im Leben hätte dieser Nobelpreisträger beinahe verpennt.

Stell dir vor, du bekommst einen Nobelpreis und verschläfst einfach den Anruf. Nein, das ist kein Witz. Für Paul Milgrom ist es die bittere Realität. Er verschlief den Anruf des Komitees und wurde von seinem Nachbarn aus dem Bett geklingelt.

Aber alles auf Anfang: Wie seit Jahrzehnten üblich, informiert das schwedische Nobelpreiskomitee seine Preisträger am Telefon über ihre Auszeichnung. Und so war es auch bei dem US-Wirtschaftswissenschaftler. Blöd nur, dass er in Kalifornien lebt und aufgrund der Zeitverschiebung der Anruf ihn mitten in der Nacht erreichte. Noch viel blöder, dass er sein Smartphone auf den "Nicht-stören"-Modus gestellt hatte. Und am blödesten, dass er die Anrufe auf seinem Haustelefon für Telefonstreichs hielt.

Doch damit der Stanford-Professor die größte Auszeichnung seines Lebens nicht verschläft, eilt Nachbar Bob Wilson zu Hilfe. Denn zum Glück ist er gemeinsam mit der Schlafmütze für ihre Arbeit an "Verbesserungen von Auktionstheorien und der Erfindung neuer Auktionsformate" ausgezeichnet worden. Er erhielt bereits früher den Anruf des Komitees und gab ihnen die Nummer von Milgrom. Als dieser nicht abhob, schritten Wilson und seine Frau zur Tat und überraschten Milgrom an der Tür.

Als besonderes Schmankerl für uns, hat die Kamera in der Tür des Nobelpreisträgers alles aufgezeichnet. Und als Sahnehäubchen, gibt's nicht "nur" den Nobelpreis sondern auch eine Million Dollar Preisgeld obendrauf.