Anschlag auf Moskauer Konzerthalle: Wer sind die Attentäter?

Schockierende Bilder aus Moskau: In einer Konzerthalle im Gebiet Moskau sind am Freitagabend Schüsse gefallen. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB spricht von 40 Toten. In der Crocus City Hall seien zudem mehr als 100 Menschen verletzt worden.

Laut "Meduza" befürchten russische Sicherheitsbehörden, dass die Angreifer vom Tatort geflohen sein könnten. Das ist aber noch nicht bestätigt. Offenbar soll eine Fahndung nach einem weißen Auto laufen. Bisher ist nicht bekannt, wer die Attentäter sind. Russlands zentrales Ermittlungskomitee hat ein Verfahren wegen eines mutmaßlichen Terrorakts aufgenommen.

Spekulationen über einen möglichen Terroranschlag in Moskau waren seit dem 7. März kursiert. Damals hatte die US-Botschaft eine diesbezügliche Warnung ausgesprochen, die am 8. März unter anderem auch vom österreichischen Außenministerium übernommen worden war. Putin hatte seinerseits am Dienstag "provokative Erklärungen einer Reihe von offiziellen westlichen Strukturen" über einen möglichen Terroranschlag in Russland heftig angeprangert. "All das erinnert an offene Erpressung und die Absicht, Angst zu verbreiten und unsere Gesellschaft zu destabilisieren", hatte er ausgerechnet vor den Spitzen des für Terrorbekämpfung verantwortlichen Inlandsgeheimdiensts FSB erklärt.

Das Weiße Haus teilte laut "Bild" mit, dass es derzeit keine Anhaltspunkte für eine Verbindung in die Ukraine gebe. "Es gibt keine Hinweise darauf, dass die Ukraine oder Ukrainer mit den Schüssen zu tun hatten", sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby, in Washington. Man könne noch nicht viel zu den Details mitteilen, rate aber zu diesem frühen Zeitpunkt eindringlich von der Annahme ab, dass es eine Verbindung zur Ukraine gebe. "Die Bilder sind einfach schrecklich", betonte Kirby zudem und sagte, man sei in Gedanken bei den Opfern und ihren Angehörigen.

Ukraine: "Absolut nichts" mit dem Angriff zu tun

Die Ukraine laut eigenen Angaben "absolut nichts" mit dem Schusswaffenangriff zu tun. "Lassen Sie uns klarstellen, dass die Ukraine absolut nichts mit diesen Ereignissen zu tun hat", schreibt der Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Mychailo Podoljak, via Telegram.

2002 hatten tschetschenische Bewaffnete 850 Menschen in einem Musical-Theater in ihre Gewalt gebracht. Am vierten Tag des Dramas betäubte der Inlandsgeheimdienst die Geiselnehmer und die Geiseln mit einem Gas. Die Terroristen wurden erschossen. 135 Geiseln kamen ums Leben, die meisten von ihnen durch unzureichende medizinische Versorgung.