Anschlag in Kabul - Mindestens sechs Tote

In Kabul hat die Explosion einer Bombe an einem Mini-Van in einem schiitischen Wohngebiet mindestens sechs Menschen getötet.

Mindestens sieben weitere seien am Samstag bei der Detonation im Westen der Hauptstadt verletzt worden, erklärte ein Vertreter der regierenden, islamistischen Taliban. In der Gegend wohnen vor allem Mitglieder der Volksgruppe der Hazara, die wiederholt Ziel von Anschlägen der Extremistengruppe "Islamischer Staat" (IS) waren. Offiziell war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Zu dem Anschlag bekannte sich zunächst auch niemand.