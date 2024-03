Armenien möchte zur Europäischen Union

Das lange Zeit eng mit Russland verbundene Armenien zieht einen Anschluss an die Europäische Union in Betracht.

Der Außenminister von Armenien, Ararat Mirsojan, sagt im Interview mit dem türkischen Fernsehsender "TRT World": "In Armenien werden derzeit viele neue Möglichkeiten diskutiert, und es ist kein Geheimnis, wenn ich sage, dass dazu auch die Mitgliedschaft in der Europäischen Union gehört". Das Interview wurde am Freitag am Rande einer diplomatischen Tagung in Antalya geführt.

Vorwürfe gegen Russland

Die armenische Regierung wirft Russland vor, das Land nicht gegen Aserbaidschan zu verteidigen. Zwischen beiden Ländern ist die Kaukasus-Region Bergkarabach seit Jahrzehnten umstritten. Im September 2023 eroberte Aserbaidschan das mehrheitlich von Armeniern besiedelte Gebiet und löste eine Massenflucht aus.

Armenien lässt bereits seit Februar seine Mitgliedschaft im russisch geführten Militärbündnis OVKS (Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit) ruhen. Ministerpräsident Nikol Paschinjan hat die Beziehungen zu Europa und den USA vertieft, was in der russischen Regierung auf Kritik gestoßen ist.