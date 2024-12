„Asma liegt im Sterben“: Assads Ehefrau an Leukämie erkrankt

Asma al-Assad ist offenbar an Leukämie erkrankt und wurde in Isolation gebracht.

Erst vor wenigen Wochen flüchtete Baschar al-Assads Frau Asma zusammen mit ihrer Familie von Syrien nach Moskau, wo ihnen Wladimir Putin Asyl gewährte. Nachdem es zuletzt Berichte über eine mögliche Scheidung der Assads gab, ist Asma al-Assad nun offenbar an Leukämie erkrankt.

Schlechte Chancen

„Asma liegt im Sterben“, berichtet ein Insider dem britischen „Telegraph“. Die 49-Jährige wurden demnach wegen ihres Zustands von den Ärzten in Moskau isoliert. „Wenn die Leukämie zurückkommt, ist sie bösartig. In den letzten Wochen standen die Chancen 50/50“, so eine weitere Quelle. Offizielle Bestätigung für die Erkrankung der ehemaligen syrischen First Lady gibt es keine.

Asma al-Assad war bereits 2019 schwer erkrankt und musste wegen Brustkrebs behandelt werden. Zuletzt galt sie allerdings als „vollständig“ frei von der Krankheit.

"First Lady der Hölle"

Asma Fawaz al-Assad (geb. Asma Fawaz al-Akhras) wurde am 11. August 1975 in London geboren. Ihre Eltern stammen aus Homs in Syrien. Die spätere syrische First Lady studierte Informatik und französische Literatur am King’s College London und arbeitete anschließend als Finanzanalystin für die Deutsche Bank und JPMorgan Chase & Co. Anfang der 1990er Jahre lernte sie Baschar al-Assad kennen. Kurz nach Baschar al-Assads Amtsantritt heirateten sie im Dezember 2000. Anfangs galt sie als fortschrittlich und modern. Mit Beginn des arabischen Frühlings hat sich dieses Bild gewandelt. Asma al-Assad wurde während des syrischen Bürgerkriegs zur „First Lady der Hölle“.