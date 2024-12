Sein Regime wurde gestürzt. Jetzt soll auch seine Ehe am Ende sein.

Baschar al-Assads Frau Asma will sich offenbar nach 24 Ehejahren scheiden lassen. Das berichten mehrere türkische und arabische Medien am Sonntagabend. Asma sei demnach unglücklich in ihrem neuen Leben bei Schutzpatron und Kreml-Chef Wladimir Putin. Sie will in London ein neues Leben beginnen, heißt es.

Assad flüchtete erst vor rund zwei Wochen mit seiner Familie nach Moskau, nachdem Rebellen die Hauptstadt Damaskus und seinen Palast erreicht hatten. Sein Regime wurde gestürzt. Asma soll demnach bereits ein russisches Gericht kontaktiert und eine Sondergenehmigung zur Ausreise aus Moskau beantragt haben. Der Antrag soll derzeit geprüft werden.

Asma al-Assad besitzt neben der syrischen auch die britische Staatsbürgerschaft, dort kam sie 1975 zur Welt. 2000 zog sie dann nach Syrien und heiratete im Alter von 25 Jahren.