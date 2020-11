Asteroid kam Erde so nah wie noch nie zuvor

Der Asteroid ''2020 VT4'' verfehlte die Erde ganz knapp. Das beunruhigende: Er wurde erst Stunden nach seinem Vorbeiflug entdeckt.

Am Freitag, dem 13. November, passierte der Asteroid ''2020 VT4'' in nur 368 Kilometern Höhe unsere Erde – das ist Rekord. Das ist näher als irgendein bekannter Asteroid vorher, die nicht zu Meteoren wurden – also in die Erdatmosphäre eintraten. Entdeckt wurde er vom roboterbasierten "Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System" (ATLAS) erst Stunden später, als er schon vorbeigeflogen war.

ATLAS discovers asteroid 2020 VT4, a 5-10 meter asteroid that passed within 240 miles of the Earth's surfacehttps://t.co/QaDGnYKITPhttps://t.co/0c0XUJAiDF — ATLAS Project (@fallingstarIfA) November 16, 2020

Hätte keinen Schaden angerichtet

Allerdings hätte der fünf bis zehn Meter große Gesteinsbrocken vermutlich aber nicht. Er wäre größtenteils beim Eintritt in die Atmosphäre verglüht.