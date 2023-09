Asteroiden-Probe geöffnet: Schwarzer Staub und Geröll

Warten auf eine Sensation: Eine Probe von 250 Gramm wurde auf einem Asteroiden eingesammelt und zur Erde gebracht.

Nach sieben Jahren Wartezeit haben Wissenschaftler der US-Raumfahrtbehörde NASA eine im Weltraum gesammelte Asteroiden-Probe geöffnet. In der Kapsel seien "schwarzer Staub und Geröll" gefunden worden, teilte die NASA nach der Öffnung am Dienstag (Ortszeit) in einem luftdichten Raum im Johnson Space Center im US-Bundesstaat Texas mit. Sie gab jedoch nicht an, ob sie tatsächlich von dem Asteroiden stammen. Die Probe werde nun analysiert.

Landung nach 7 Jahren Reise

Die mit rund 250 Gramm Material beladene Kapsel war am Sonntag nach einer sieben Jahre langen Reise durchs All in der Wüste des US-Bundesstaates Utah gelandet. Die US-Raumsonde Osiris-Rex war im September 2016 zu dem Asteroiden Bennu aufgebrochen und nach vierjähriger Reise im Oktober 2020 für wenige Sekunden auf dem Himmelskörper gelandet, um Gesteins- und Staubproben einzusammeln. Bennu befindet sich rund 330 Millionen Kilometer von der Erde entfernt und hat einen Durchmesser von 500 Metern.

Erforschung von gefährlichen Asteroiden

Die Proben sollen den Forschern helfen, die Entstehung des Sonnensystems und die Eigenschaften von gefährlichen erdnahen Asteroiden wie Bennu besser zu verstehen. Ein Großteil der Proben wird aber nicht sofort analysiert, sondern für besser ausgestattete Forscher in der Zukunft aufbewahrt. Die NASA hat für den 11. Oktober eine Pressekonferenz angekündigt, bei der sie erste Ergebnisse der Untersuchungen vorlegen will.