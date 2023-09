"Bei Festnahme lachte er mir ins Gesicht"

Der mutmaßliche Täter (14) schweigt eisern, sitzt in U-Haft.

Großer Schock: Ein 14-Jähriger ist der mutmaßliche Killer von Joel, der wurde nur sechs Jahre alt war, vor nicht einmal einem Monat die Schule begann. Ganz Deutschland trauert.

In der "Bild" sprechen die Eltern des Mordopfers. Mutter Kathleen (33): "Ich war bei der Festnahme dabei, da hat er mir ins Gesicht gelacht. Ich brach zusammen, kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik."

Die Tat hat das Leben in Pragsdorf völlig verändert. Aus Angst ließen Eltern ihre Kinder nicht mehr im Freien spielen. Der 14-Jährige ist stadtbekannt, erzählt eine Nachbarin: "Er bedrohte mehrfach Kinder mit einem Messer, forderte Geld. Ich informierte das Jugendamt, aber das unternahm nichts."

"Bester Freund unserer Tochter"

Der Teenager war gleich im Visier der Polizei. Sofort wurden sein Zimmer, die Wohnung, der Keller durchsucht. Der Verdächtige schaute einfach aus dem Fenster, blieb seelenruhig. Er war regelmäßig zu Gast in der Wohnung seines späteren Opfers Joel, erzählt der Vater in einem Video: "Er war zeitweise der beste Freund unserer 14-jährigen Tochter." Und dann: "Ich bin erleichtert über die Festnahme. Jetzt kann mein Sohn in Frieden gehen."

Der 14-Jährige sitzt in U-Haft. Verdacht auf Totschlag. Er selbst sagt kein Wort.