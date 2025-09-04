"Astronaut" betrügt 80-Jährige in Japan

In Japan wurde eine 80-Jährige Opfer eines Betrügers, der sich als Astronaut ausgab. Mit der Lüge von einer Notlage im All brachte er die Frau um rund eine Million Yen.

In Japans nördlicher Region Hokkaido ist eine 80-jährige Frau auf eine ungewöhnliche Betrugsmasche hereingefallen. Laut Polizei lernte sie im Juli über soziale Medien einen Mann kennen, der sich als Astronaut ausgab. Er erzählte ihr, er sei im Weltall gestrandet und brauche dringend Bargeld.

Romantik und Lüge

Der Betrüger erklärte, sein Raumschiff stehe unter Beschuss, und er müsse dringend Sauerstoff kaufen. Die Frau entwickelte offenbar Gefühle für den angeblichen Astronauten und überwies ihm rund eine Million Yen, umgerechnet etwa 6.700 Dollar.

Polizei warnt

Die Behörden machten den Fall öffentlich und warnten vor ähnlichen Betrugsversuchen. Besonders ältere Menschen sollen vorsichtig sein, wenn Unbekannte im Netz Geld verlangen oder Notlagen schildern.