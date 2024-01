Attentäter in Luxus-Haft klagt über Bedingungen

In Norwegen hat ein Gerichtsverfahren zu einer erneuten Klage des Utøya-Attentäters Anders Behring Breivik gegen seine Haftbedingungen begonnen. Der Mann, der das schlimmste Massaker seines Landes verantwortet, klagt wegen einer wahren Luxus-Haft. Er ist in einer 2-stöckigen Einheit untergebracht. zu seiner Verfügung stehen ein Fitnessraum, eine TV-Lounge mit X-Box, eine Küche samt Esszimmer und eine Bibliothek. Er darf sich sogar drei Vögel als Haustiere halten.

Der 44-Jährige traf am Montag zum ersten Verhandlungstag in der Turnhalle des Gefängnisses Ringerike ein, die zum provisorischen Gerichtssaal umfunktioniert worden ist. Um kurz nach 10.00 Uhr erklärte Richterin Birgitte Kolrud das Verfahren für eröffnet.

In dem provisorischen Gerichtssaal soll zum zweiten Mal nach 2017 Stellung dazu bezogen werden, ob der norwegische Staat bei Breiviks Haftbedingungen wie von ihm angeführt gegen seine Menschenrechte verstößt. Das Osloer Bezirksgericht hat dafür fünf Verhandlungstage bis einschließlich Freitag angesetzt.

