AUA und Lufthansa setzen Flüge nach Israel aus

Die AUA und ihre Konzernmutter Lufthansa haben nach massiven Angriffen aus dem palästinensischen Gazastreifen auf Israel Flüge ausgesetzt

"Nach sorgfältiger Evaluierung der gegenwärtigen Sicherheitslage wurde entschieden, die Flüge VIE-TLV-VIE zumindest für den heutigen Tag auszusetzen. Der heutige Abendflug VIE-TLV OS859 bzw. der morgige Rückflug OS860 wurden somit gestrichen", so die AUA zur APA. Am Abend soll entschieden werden wie es mit den Destinationen weiter geht.

Die deutsche Lufthansa hat ebenfalls ihre Flüge von und nach Tel Aviv gestrichen. In Deutschland werden die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt: Der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jochen Kopelke, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland am Samstag, der Schutz jüdischer Einrichtungen in Deutschland habe nun "oberste Priorität für Landes- und Bundesbehörden".