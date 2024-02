Austro-DJ in Thailand ermordet

Wie die thailändische Zeitung "The Nation" berichtet, hat ein Marokkaner gestanden, einen 42-jährigen Österreicher getötet zu haben.

Die Leiche des Österreichers Max H. wurde am Donnerstag auf der Insel Ko Pha-ngan, neben einer Straße am Fuße eines Hügels, gefunden. Der 42-Jährige hatte ein schweres Trauma durch stumpfe Gewalteinwirkung an Kopf und Gesicht erlitten.

Laut Zeugenberichten, sei der Täter der 37-jährige Marokkaner Anas Rakib. Wie die Zeugen berichten, war Rakib die letzte Person, die bei dem Opfer gewesen sei, bevor er tot aufgefunden wurde. Der Verdächtige wurde am Freitag festgenommen und befragt.

Marokkaner gesteht Mord

Polizeioberst Sirichai Suksart, stellvertretender Chef der Polizei von Surat Thani, berichtet am Freitag, dass Anas Rakib, zugegeben hat, dass die beiden nach einer Party gestritten und er die Tat begangen hat. Sirichai sagt: „Der Verdächtige behauptete, er habe darum gebeten, das Haus zu verlassen, aber der Hausbesitzer habe ihn nicht gehen lassen, und so fingen sie an zu streiten“.

Weiters fügt er hinzu, dass Rakib den Ermittlern erzählt habe, dass er das Haus verlassen habe, das Opfer ihm jedoch gefolgt sei und es am Straßenrand zu einer Schlägerei gekommen sei. Der Verdächtige behauptete, er habe ihn mit einem Stahlgegenstand aus dem Pickup des Opfers wiederholt geschlagen, bis er sich nicht mehr bewegte. Der Tatverdächtige erlitt außerdem Verletzungen an Kopf und Hals. Jetzt werden weitere Beweise gesammelt um den Marokkaner anzuklagen.

Opfer war als DJ tätig

Wie "The Nation" berichtet, erzählt die Schwester des Opfers, dass Max H.sieben Jahre lang als DJ auf der Insel gearbeitet habe.