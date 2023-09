Austro-Helfer auf dem Weg nach Marokko

Ein schreckliches Erdbeben erschütterte Marokko. Der 35-jährige Österreicher Heinz Wegerer landet heute als Hilfswerk- International-Nothilfekoordinator vor Ort.

Heinz Wegerer sieht den Anruf von oe24, als er ins Flugzeug steigt, mit dem er heute Nachmittag in Marrakesch landen wird. Er ist ein Erdbeben-Profi, war als Hilfswerk- International-Nothilfekoordinator heuer bereits in der Katastrophenregion Hatay (Türkei). Am Dienstag wird er oe24 berichten, wie die Lage vor Ort in Marokko wirklich ist. Er koordiniert dann viele Nothelfer und NGOs, die den Menschen helfen.

"Rasche Hilfe ist wichtig, um das Leid der Menschen in Marokko zu lindern"

Am Freitagnachmittag bebte die Erde in Marokko, rund 70 Kilometer südlich von Marrakesch mit einer Stärke von 6,8 auf der Richterskala. Bisher wurden mehr als 2.100 Todesopfer gemeldet. Die Hoffnung auf Überlebende unter den Trümmern sinkt, der Bedarf an Hilfe für die restliche Bevölkerung steigt.

© AFP/APA ×

© AFP/APA ×

© APA/HEINZ WEGERER ×

Erdbeben-Hilfe-Profi Heinz Wegerer im Frühjahr in der Türkei

Die österreichische Nachbar in Not Organisation Hilfswerk International bereitet die Nothilfe vor und besorgt die am nötigsten benötigte Hilfsgüter: Nahrung, Wasser und Unterkunft für die Menschen in der Region Marrakesch-Safi. "Rasche Hilfe ist wichtig, um das Leid der Menschen in Marokko zu lindern", weiß Heinz Wegerer.

Vom Hilfswerk International heißt es gegenüber oe24: "Besonders wichtig sind in den abgelegenen, schwer getroffenen Dörfern Essen, Wasser, Babynahrung. Hygieneartikel für Frauen und Kinder sind besonders dringend gebraucht: Windeln, Feuchttücher, Desinfektionsmittel."

Der zweite große Punkt ist die Unterbringung in sicheren Unterkünften - viele instabil gebaute Häuser wurden vom starken Erdbeben zerstört.

Spendenkonto

Hilfswerk International

AT71 6000 0000 9000 1002

"Erdbeben Nothilfe"

© APA/AFP/FADEL SENNA ×