Austro-Türken stürmen Wahllokale

Ab heute können Austro-Türken ihre Stimme bei der Stichwahl abgeben.

Am 28. Mai entscheidet sich in der Stichwahl, ob Recep Tayyip Erdogan türkischer Präsident bleibt oder von Herausforderer Kemal Kilicdaroglu abgelöst wird. Bereits ab heute kann im Ausland und an Grenzübergängen, Häfen und Flughäfen der Türkei abgestimmt werden.

Großer Ansturm

Von ihrem Wahlrecht machen auch dieses Mal wieder viele der rund 100.000 türkischen Staatsbürger in Österreich Gebrauch. Gewählt werden kann an sechs Orten, nämlich in Wien, Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck und Bregenz. Wie Fotos zeigen, war vor allem in Wien der Ansturm bereits am Samstagvormittag groß.

© Viyana Manset Haber ×

© Viyana Manset Haber ×

Mehrheit stimmt für Erdogan

In Österreich in der ersten Runde eine große Mehrheit für Recep Tayyip Erdogan gestimmt. 71,93 % der 62.349 abgegebenen Stimmen fielen auf den AKP-Präsidenten. Herausforderer Kemal Kilicdaroglu hält hingegen nur bei 26 %. Im europäischen Vergleich ist der Zuspruch der Auslands-Türken für Erdogan in Österreich besonders hoch: Rund 15 Prozent über dem Schnitt der internationalen Ergebnisse. In Europa ist Erdogan nur in Belgien mit 72,3 % in Europa noch stärker.

. Die starke Erdogan-Anhängerschaft hat in Österreich Tradition: „Über die Gastarbeiter-Migration kamen viele aus dem ländlichen Bereich nach Österreich, sie wählen eher konservativ und religiös. In Österreich kamen sie vor allem aus Zentralanatolien, die als AKP-Hochburgen gelten“, erklärt Soziologe und Türkei-Experte Kenan Güngör. Schon bei der Wahl 2018 wählten 72,3 % Erdogan und seine konservativ-islamische AKP.