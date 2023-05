Erdogan-Anhänger in Österreich deutlich über Auslands-Durchschnitt.

Wien/ Ankara. Mit einem Auszählungsgrad von 97 Prozent vermeldete die staatliche türkische Agentur Anadolu am Montag die Auslands-Wahlergebnisse: In Österreich hat demnach eine große Mehrheit für Recep Tayyip Erdogan gestimmt. 71,93 % der 62.349 abgegebenen Stimmen fielen auf den AKP-Präsidenten. Herausforderer Kemal Kilicdaroglu hält hingegen nur bei 26 %.

Euro-Spitze. Im europäischen Vergleich ist der Zuspruch der Auslands-Türken für Erdogan in Österreich besonders hoch: Rund 15 Prozent über dem Schnitt der internationalen Ergebnisse. In Europa ist Erdogan nur in Belgien mit 72,3 % in Europa noch stärker.

Tradition. Die starke Erdogan-Anhängerschaft hat in Österreich Tradition: „Über die Gastarbeiter-Migration kamen viele aus dem ländlichen Bereich nach Österreich, sie wählen eher konservativ und religiös. In Österreich kamen sie vor allem aus Zentralanatolien, die als AKP-Hochburgen gelten“, erklärt Soziologe und Türkei-Experte Kenan Güngör. Schon bei der Wahl 2018 wählten 72,3 % Erdogan und seine konservativ-islamische AKP.

Mobilisierung. Für den Amtsinhaber wurde auch in Österreich stark mobilisiert. „Die Botschaft hat in Zusammenarbeit mit der UID – einer AKP-nahen Lobbyorganisation – so viel mobilisiert wie es ging“, erklärt Güngör.

Neben Geheim-Wahlkampf-Events, ÖSTERREICH berichtete, trugen auch Fahrtendienste zur Stimmabgabe zum hohen Ergebnis bei.