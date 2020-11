AUTSCH: Dieser Radfahrer krachte voll in einen Kaktus

Spektakulärer Unfall: Video zeigt wie einem Radsportler, der bei einem Rennen in einen Kaktusbusch landete, tausende Stacheln aus dem Körper gezogen werden.

Agentien. Bei einem Radrennen in Buenos Aires stürzte ein Amateur-Radsportler geradewegs in ein riesiges Kaktusbeet. Der Körper des Mannes ist nach diesem spektakulären Sturz mit etlichen Kaktusstacheln sowie teils auch ganzen Kaktusstücken übersät.



Das Video zeigt den mit Stacheln übersäten Mann nach seinem Sturz voll in einen Kaktusbusch:

Passanten zogen Stacheln aus Körper des Radlers

Einigen Passanten eilten dem Radsportler nach seinem Sturz zur Hilfe und begannen ihm die vielen Stacheln aus seinem Körper zu pulen. Nichtsdestotrotz musste der Sportler ins Krankenhaus eingeliefert werden, um die restlichen Stacheln entfernen zu lassen.



Zum Sturz kam der Radler aufgrund eines kleinen Schlaglochs im Asphalt. "Gott sei Dank trug ich eine Brille und einen Helm und verletzte mich weder im Gesicht noch am Kopf.", so der Radler laut Medienbericht der "DailyMail".